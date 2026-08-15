Şükran Ovalı Yeraltı Kadrosunda: Bozo'nun Eski Sevgilisini Canlandıracak

Medyapım imzası taşıyan "Yeraltı" dizisi yeni yayın dönemi için yürüttüğü hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk sezonunda yakaladığı yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken yapım eylül ayında yeni bölümlerin çekimleri için yeniden sete çıkıyor. Yapım ekibi hikayenin anlatı gücünü zirveye taşımak amacıyla oyuncu kadrosunu güçlü isimlerle takviye ediyor. Daha önce kadroya katılan İsmail Hacıoğlu ile genç yetenek Azra Aksu'nun ardından projeye son olarak tecrübeli oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu.

Bozo'nun Geçmişi Ekrandaki Dengeleri Değiştirecek

Dizi kulislerinde uzun süredir konuşulan yeni kadın karakter arayışı böylece netlik kazandı. Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı ve ekranların fenomen figürlerinden birine dönüşen Bozo karakterinin geçmişi yeni sezonun temel çatışma omurgasını oluşturacak. Şükran Oval, senaryo kurgusunda Bozo'nun hayatında derin izler bırakan eski sevgilisi rolüyle kamera karşısına geçecek. Bu kilit karakterin olay örgüsüne adım atması dizideki mevcut ilişkiler ağını ve güç dengelerini doğrudan sarsacak yeni gelişmeleri tetikleyecek.

Sürpriz Olay Örgüsüyle Nefes Kesen Yeni Sezon

Yaratıcı ekip ilk sezonun oluşturduğu güçlü etkiyi daha da ileriye taşımak için titiz bir hazırlık evresi yürütüyor. Kulislerden sızan bilgilere göre yapımın yeni sezon hikayesi art arda yaşanacak sürpriz olaylarla çok daha yüksek bir gerilim çizgisine oturacak. Canlandırdığı dramatik rollerdeki oyunculuk performansıyla tanınan Şükran Ovalı eylül ayında başlayacak set programıyla birlikte çekim maratonuna katılacak.

Medyapım İmzalı Projede Yoğun Hazırlık

Televizyon sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Medyapım projenin teknik ve görsel altyapısını güçlendirmek adına yaz dönemini yoğun bir planlama süreciyle geçirdi. Yönetmen ve prodüksiyon ekipleri yeni bölümlerin çekim mekanlarını ve dekor tasarımlarını titizlikle tamamladı. Yeni oyuncuların katılımıyla tazelenen ekip senaryo provalarının ardından sonbahar sezonunda televizyon ekranlarındaki yerini alacak.