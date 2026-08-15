Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer ve Oğlu Kurt Efe'nin Tatil Kareleri İlgi Gördü

Stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çıktığı yaz tatilinden yeni fotoğraf karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle buluşturdu. Yaklaşık bir milyon kullanıcının takip ettiği kişisel profilinden paylaşım yapan ünlü isim oğluyla geçirdiği keyifli anları kayıt altına aldı. Tatil boyunca objektif karşısına geçen stil danışmanının yayınladığı doğal kareler kısa sürede dijital platformlarda geniş bir etkileşim dalgası oluşturdu.

Babasına Olan Benzerliği Dikkat Çekti

Dizer'in paylaştığı güncel tatil fotoğraflarında en çok konuşulan detay dört yaşındaki Kurt Efe'nin fiziksel gelişimi oldu. Sosyal ağ kullanıcıları minik çocuğun babası Kıvanç Tatlıtuğ ile olan çarpıcı benzerliğine odaklandı. Paylaşımların altına binlerce yorum bırakan takipçiler küçük Kurt Efe için "Babasının kopyası" ve "Junior Kıvanç" ifadelerini kullandı. Babasının karakteristik yüz hatlarını ve sarı saçlarını taşıdığı görülen Kurt Efe dijital mecralarda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

On Yıllık Birliktelik ve Aile Yaşamı

Türk televizyon tarihinin iz bırakan yapımlarından Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan, ardından Kuzey Güney, Gümüş ve Kurt Seyit ve Şura gibi projelerde başrol üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ 2016'da Başak Dizer ile dünya evine girdi. Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çift 2022'de ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ebeveynlik sevinci yaşadı.

Sade ve Gözlerden Uzak Yaşam

Ünlü çift çocuklarının mahremiyetine özen göstererek Kurt Efe'yi medyanın yoğun ilgisinden uzakta büyütmeyi tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarında nadiren aile paylaşımlarına yer veren ikili özel anlarını yalnızca belirli dönemlerde sevenlerine aktarıyor. Yaz sezonunu sakin tatil beldelerinde değerlendiren aile paylaştıkları bu son karelerle hayranlarından bir kez daha büyük beğeni ve tebrik mesajları aldı.