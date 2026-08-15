54 Yaşındaki Defne Samyeli Kızı Deren Talu ile Poz Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı

54 yaşındaki Defne Samyeli, renkli elbisesi ve kızı Deren Talu ile verdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kareler yoğun ilgi gördü.

54 Yaşındaki Defne Samyeli Kızı Deren Talu ile Poz Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 20:46

Haber spikerliğinden oyunculuğa, sunuculuktan şarkıcılığa uzanan çok yönlü kariyeriyle uzun yıllardır televizyon ve sanat dünyasında adından söz ettiren Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor. 54 yaşındaki ünlü isim kişisel Instagram hesabı üzerinden yayınladığı yeni fotoğraf serisiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Yaz sezonunun enerjisini yansıtan renkli kıyafetiyle objektif karşısına geçen Samyeli'nin güncel kareleri sosyal medyada kısa süre içinde geniş etkileşim aldı.

Kızı Deren Talu ile Yan Yana

Fotoğraf serisinde canlı tonlardaki elbise tercihini sergileyen Defne Samyeli estetik ve sade tarzıyla öne çıktı. Paylaşılan kareler arasında en çok ilgi toplayan detay ise kendisi gibi ekran önünde kariyer yapan büyük kızı Deren Talu ile birlikte verdiği poz oldu.

Anne ve kızın uyumunu yansıtan kare sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Takipçiler ikilinin zarafetine ve aralarındaki güçlü bağa vurgu yapan binlerce yorum bıraktı.

Düzenli Spor

İki kız çocuğu annesi olan ünlü sunucu uzun yıllardır aksatmadan sürdürdüğü spor programları ve dengeli beslenme rutiniyle formunu titizlikle koruyor. 54 yaşında olmasına karşın koruduğu dinamik görüntüsüyle dikkat çeken sanatçı paylaştığı her görselde sağlıklı yaşam disiplininin yansımalarını sergiliyor. 

Samyeli dijital platformlardaki sevenlerinden zindeliğine ve fit görüntüsüne yönelik çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Ekranlardan Sosyal Ağlara Uzanan İstikrar

Televizyon ana haber bülteni sunuculuğu ile başlayan meslek serüvenini müzik sahneleri ve iddialı dizi projeleriyle zenginleştiren Samyeli sosyal medya platformlarını da oldukça aktif kullanıyor. Sanat çalışmalarının yanı sıra günlük hayatından ve tatil anlarından kesitleri düzenli aralıklarla sevenlerine ulaştıran ünlü figür moda tercihleriyle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 

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