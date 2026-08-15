39. Yaşına Basan Sinem Kobal'ın Doğum Günü Pozları Gündem Oldu

39. yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarıyla kutlayan Sinem Kobal'ın sosyal medyada paylaştığı doğum günü fotoğrafları büyük ilgi gördü.

39. Yaşına Basan Sinem Kobal'ın Doğum Günü Pozları Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 21:33

Televizyon projeleri ve aile yaşantısıyla magazin gündeminde yer alan Sinem Kobal 39. yaşını kutladı. İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu yeni yaş sevincini eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın arkadaş grubuyla paylaştı. Özel gününden kareleri kişisel sosyal medya hesabından yayımlayan Kobal’ın fotoğrafları takipçileri tarafından kısa sürede yoğun ilgiyle karşılandı.

39. Yaşa Özel Kutlama

Başarılı oyuncu 39. doğum gününü dostlarının katıldığı samimi bir davetle karşıladı. Kutlamada eşiyle birlikte pasta kesen Kobal gecenin neşeli anlarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. Sosyal medya platformunda güncel pozlarını yayınlayan ünlü isim takipçilerine keyifli anlar sundu. Doğal ve sade tarzıyla öne çıkan oyuncunun doğum günü paylaşımları dijital mecralarda günün öne çıkan içerikleri arasında yer aldı.

2016'dan Bugüne Uzanan Birliktelik

Sinem Kobal ile meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu 2016'da hayatlarını birleştirerek sanat dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasına girdi. Evliliklerini kameralardan uzak ve dengeli bir çizgide sürdüren ikili 2020'de ilk kızları Lalin’i kucaklarına aldı. Ailelerini büyüterek mutluluklarını pekiştiren çift 2022'de ise ikinci çocukları Leyla’ya kavuştu. Çocuklarının bakımına ve mahremiyetine titizlik gösteren ünlü çift aile düzenlerini sakin bir atmosferde yürütmeye devam ediyor.

Dadı ve Selena ile Başlayan Televizyon Yolculuğu

Erken yaşlarda adım attığı oyunculuk kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Sinem Kobal Türk televizyon tarihinin popüler yapımlarında rol aldı. "Dadı" dizisiyle başladığı ekran macerasını geniş kitlelerin hayranlığını kazandığı "Selena" projesiyle taçlandıran oyuncu her yaştan izleyicinin sevgisini kazandı. Sosyal medya ağlarını da aktif ve verimli bir biçimde kullanan Kobal paylaştığı doğum günü içeriğiyle sanat dünyasındaki meslektaşlarından ve hayran kitlesinden çok sayıda tebrik mesajı topladı.

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