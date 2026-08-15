Caner Topçu Vefat Eden Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı Unutmadı

Genç oyuncu Caner Topçu, geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden meslektaşı İbrahim Yıldız'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Caner Topçu Vefat Eden Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı Unutmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 20:40

Oyuncu Caner Topçu geçirdiği kaza sonrası genç yaşta yaşama veda eden meslektaşı İbrahim Yıldız’ı unutmadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim meslektaşıyla geçmişte kaydettiği özel bir anı takipçileriyle paylaştı. Yıldız’ın vefatının ardından duyduğu derin üzüntüyü her fırsatta dile getiren başarılı oyuncu paylaştığı samimi fotoğraf karesiyle sanat camiasındaki dostluk bağlarının gücünü bir kez daha gösterdi.

Otomobilde Çekilen Fotoğrafla Andı

Caner Topçu kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünde İbrahim Yıldız ile bir araç içinde çektirdikleri fotoğrafı yayımladı. İki genç oyuncunun yolculuk sırasındaki tebessüm dolu anlarını yansıtan bu kare kısa sürede dijital platformlarda geniş bir etkileşim aldı. Topçu paylaşımında dostuna duyduğu özlemi sade ve anlamlı bir biçimde yansıttı. Sanat dünyasından çok sayıda meslektaşı ve seveni Topçu’nun bu vefalı hareketini takdirle karşılayarak acıyı paylaştıklarını belirten mesajlar iletti.

Altı Aylık Yaşam Mücadelesi Şubat Ayında Son Bulmuştu

Genç oyuncu İbrahim Yıldız geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta meydana gelen talihsiz bir olayda ağır yaralanmıştı. Şiddetli fırtına sebebiyle devrilen büyük bir ağacın altında kalan Yıldız acil müdahale ekipleri tarafından hızla hastaneye ulaştırılmıştı. Yoğun bakım servisinde yaklaşık altı ay süren zorlu bir tıbbi tedavi süreci geçiren yetenekli isim hekimlerin tüm çabalarına karşın 27 Şubat'ta yaşam savaşını kaybetti. Oyuncunun beklenmedik kaybı ailesini ve tiyatro camiasını yasa boğdu.

Kartal'da Son Yolculuğuna Uğurlanmıştı

İbrahim Yıldız için 28 Şubat'ta İstanbul Kartal'daki Soğanlık Safa Camii'nde cenaze merasimi düzenlenmişti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına merhumun ailesi, akrabaları ve aralarında Caner Topçu’nun da yer aldığı çok sayıda oyuncu arkadaşı katılmıştı. Gözyaşları içinde ebediyete uğurlanan genç yetenek sektörde derin bir iz bıraktı. Kazanın yıl dönümünde gelen bu anma paylaşımı Yıldız'ın hatırasının meslektaşları arasında canlı kaldığını tescilledi.

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