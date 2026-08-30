Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumu Nasıl? Doktoru Açıkladı!

Cem Yılmaz Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde aniden şiddetli göğüs ağrısı hissetti. Rahatsızlığın ardından vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan sanatçı için ikametgahına acil sağlık personeli yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık görevlileri ünlü komedyeni ambulansla hızla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. İlk müdahalesi burada gerçekleştirilen Yılmaz ileri tetkik ve kapsamlı kardiyolojik tedavi amacıyla donanımlı merkeze sevk edildi.

El Bileğinden 40 Dakikalık Anjiyo Müdahalesi

Ayvacık'taki ilk kontrollerin tamamlanmasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilen sanatçı, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve uzman ekibi tarafından karşılandı. Kalbin ön yüzünü besleyen damarda tıkanıklık saptayan hekimler bilinci açık olan Yılmaz'ı doğrudan anjiyo laboratuvarına aldı. Sağlık ekibi el bileğinden girerek yaklaşık 40 dakika süren operasyonla tıkalı damara balon ve stent uyguladı. Müdahale sayesinde kalpte kalıcı doku kaybı ve yetersizlik oluşmadan kritik süreç kontrol altına alındı.

Bakan Memişoğlu ve Doktorundan Resmi Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay sonrası yaptığı resmi açıklamada gerekli tıbbi adımların başarıyla atıldığını bildirdi. Sanatçının genel sağlık tablosunun iyi olduğunu belirten Bakan Memişoğlu takibin koroner yoğun bakımda devam ettiğini kaydetti. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Akşit ise hastanın belirtilerin başlamasından itibaren yaklaşık iki saat içinde hastaneye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Yılmaz’ın durumunun stabil olduğunu vurgulayan Akşit sanatçının iki gün boyunca yoğun bakımda gözlem altında kalacağını, sürecin olumlu ilerlemesi durumunda taburcu edileceğini dile getirdi.