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Gecce Magazin Haberleri

Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı!

'Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, hem parkur performansı hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yarışmada şampiyon olan Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında nişanlanan ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada yayınlanırken, takipçilerinden ikiliye "Mutluluklar" yorumları yağdı.

Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2022 13:30

Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeler ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu. Uzun süredir aşk yaşayan ikili, nişan haberiyle dikkat çekti.
 

İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

 

 

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