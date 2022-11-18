Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı!

Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeler ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu. Uzun süredir aşk yaşayan ikili, nişan haberiyle dikkat çekti.
İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.