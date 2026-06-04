Survivor Beyza’dan Canlı Yayında Şok İtiraf

Survivor'da gönüllüler takımında mücadele ederken, gecenin karanlığında karşı kampa yüzerek Sercan Yıldırım'ın yanına gitmesiyle yarışma tarihinin en büyük krizlerinden birine imza atan Beyza Gemici elendikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan eski yarışmacı performansından ziyade özel hayatıyla günlerce konuşulan o iddialara canlı yayında açıklık getirdi.

Ada Konseyindeki O Görüntüler Hayatını Altüst Etti

Yarışma esnasında Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde görüntüleri ifşa etmesiyle başlayan süreç dışarıda büyük bir sadakatsizlik tartışmasına dönüşmüştü. Türkiye'nin uzun süre konuştuğu olayın ardından uzun süren sessizliğini bozan Beyza Gemici hakkındaki tüm aşk iddialarını kesin bir dille reddederken eski sevgilisi hakkında yaptığı itiraflarla izleyicileri şaşkına çevirdi.

Sercan'la Aramızdaki Şeyi Herkes Başka Yere Çekti

Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Beyza Gemici adada yaşananların tamamen bir yanlış anlaşılma ve düşüncesizlik olduğunu yineledi. Sercan Yıldırım ile aralarında sadece saf bir dostluk olduğunu belirten eski yarışmacı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tunç karakteriyle tanınan oyuncu sevgilisi Kerimhan Duman ile ayrıldıklarını doğruladı.

Bu ayrılığın kendisini derinden etkilediğini söyleyen Beyza eski sevgilisi için "Hayatımda tanıdığım en iyi insan" ifadelerini kullandı.

Sercan Sevgilime Evlilik Teklifi Edeceğimi Biliyordu

Ayrılık acısı gözlerinden okunan eski yarışmacı program sunucularının soruları üzerine yarışmaya gitmeden hemen önceki planlarını anlatırken stüdyoda buz kesti. "3 yıldır birlikteydik. Bitti" diyen Beyza "Evlenme teklifi etmeye karar vermiştim. Arkadaşlarım bununla ilgili benimle dalga geçiyordu. Sercan da sevgilime evlenme teklifi etmeyi düşündüğümü biliyordu" diyerek evlilik teklifi itirafında bulundu.