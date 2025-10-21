Survivor Ayşe Yüksel’in Paylaşımları Olay Oldu: Önce başörtüsü sonra dekolte!

Survivor Sonrası Sosyal Medyada Aktif

Survivor 2025 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel, yarışma sonrası sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Adem Kılıççı’nın şampiyon olduğu sezonda dördüncü olarak dikkat çeken Yüksel, yarışmadan sonra hayran kitlesini hızla büyüttü. Survivor deneyiminin ardından hem tarzı hem de açıklamalarıyla takipçilerini meraklandırmaya devam ediyor.

Başörtülü Pozlar ve Anlamlı Not

Genç yarışmacı, kısa süre önce Abu Dhabi’deki Şeyh Zayed Camii’nden paylaştığı başörtülü fotoğraflarla gündeme geldi. “Ruhun dinlendiği yerler vardır” notuyla paylaştığı kareler, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Ancak bu paylaşımlardan kısa süre sonra gelen yeni fotoğraflar, sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Dekolteli Pozlar Tepki Çekti

Başörtülü pozlarının ardından siyah derin dekolteli elbisesiyle poz veren Ayşe Yüksel, takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar tarz değişikliğini “cesur ve özgüvenli” bulurken, bazıları “tutarsız” diyerek eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada “Bir gün kapalı, bir gün açık” şeklinde yorumlar dikkat çekti.

Ayşe Yüksel’den Net Yanıt

Yoğun eleştiriler sonrası sessizliğini bozan Ayşe Yüksel, bir takipçisinin “Umreye gittin bu halin ne?” yorumuna yanıt verdi. Ünlü isim, “Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur, teşekkürler” diyerek yanlış anlaşılmalara son noktayı koydu.

Takipçileri İkiye Bölündü

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Ayşe Yüksel’in tarzına karışılmaması gerektiğini savunurken, diğerleri paylaşımların çelişkili olduğunu dile getirdi. Ancak tüm tartışmalara rağmen Ayşe Yüksel, özgür tarzıyla sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.