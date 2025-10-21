Survivor Ayşe Yüksel’in Paylaşımları Olay Oldu: Önce başörtüsü sonra dekolte!

Survivor Ayşe Yüksel, başörtülü ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim gelen yorumlara “Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur” yanıtını verdi.

Survivor Ayşe Yüksel’in Paylaşımları Olay Oldu: Önce başörtüsü sonra dekolte!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2025 11:12

Survivor Sonrası Sosyal Medyada Aktif

Survivor 2025 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel, yarışma sonrası sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Adem Kılıççı’nın şampiyon olduğu sezonda dördüncü olarak dikkat çeken Yüksel, yarışmadan sonra hayran kitlesini hızla büyüttü. Survivor deneyiminin ardından hem tarzı hem de açıklamalarıyla takipçilerini meraklandırmaya devam ediyor.

Başörtülü Pozlar ve Anlamlı Not

Genç yarışmacı, kısa süre önce Abu Dhabi’deki Şeyh Zayed Camii’nden paylaştığı başörtülü fotoğraflarla gündeme geldi. “Ruhun dinlendiği yerler vardır” notuyla paylaştığı kareler, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Ancak bu paylaşımlardan kısa süre sonra gelen yeni fotoğraflar, sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Dekolteli Pozlar Tepki Çekti

Başörtülü pozlarının ardından siyah derin dekolteli elbisesiyle poz veren Ayşe Yüksel, takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar tarz değişikliğini “cesur ve özgüvenli” bulurken, bazıları “tutarsız” diyerek eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada “Bir gün kapalı, bir gün açık” şeklinde yorumlar dikkat çekti.

Ayşe Yüksel’den Net Yanıt

Yoğun eleştiriler sonrası sessizliğini bozan Ayşe Yüksel, bir takipçisinin “Umreye gittin bu halin ne?” yorumuna yanıt verdi. Ünlü isim, “Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur, teşekkürler” diyerek yanlış anlaşılmalara son noktayı koydu. 

Takipçileri İkiye Bölündü

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Ayşe Yüksel’in tarzına karışılmaması gerektiğini savunurken, diğerleri paylaşımların çelişkili olduğunu dile getirdi. Ancak tüm tartışmalara rağmen Ayşe Yüksel, özgür tarzıyla sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını
Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol! Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı