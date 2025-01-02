Survivor All Star 2025’e İsmail Balaban’ın bebek müjdesi damga vurdu!

Survivor All Star 2025'te yarışan İsmail Balaban baba olacağını duyurdu.

Survivor All Star 2025’e İsmail Balaban’ın bebek müjdesi damga vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2025 16:05

Survivor All Star 2025, 1 Ocak akşamı muhteşem bir açılışla izleyicilerle buluştu. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verirken, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. İlk konseyde ise Göksu eleme potasına giren isim olarak belirlendi.

Ancak geceye damga vuran olay, Survivor’un eski şampiyonu İsmail Balaban’ın baba olacağını açıklamasıydı. Parkura çıkmadan önce yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Balaban, sevincini şu sözlerle dile getirdi:

"2021'den sonra Survivor'da olmak heyecan verici. 2021'deki heyecanımız hala devam ediyor. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur. Sevenlerim adına burada mücadelemi vereceğim. Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. Buraya da açıkçası gelip gelmemekle kararsız kaldım. O da beni destekledi. 11. haftanın içerisindeyiz. Bir iki haftaya cinsiyet belli olacak."

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