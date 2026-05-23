Survivor Adası'nda A Milli Takım İçin Marş Yazdı

Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Bayhan Gürhan yaşadığı o talihsiz sakatlığın ardından Türkiye'ye döndü. Parkurda görünmez bir kaza geçirip burnunu sert bir şekilde çarpan ünlü şarkıcı yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmıştı. Ülkeye döner dönmez ayağının tozuyla TV8'deki Gel Konuşalım programına katılan Bayhan hem sağlık durumunu anlattı hem de adadaki sürpriz projelerinden bahsetti.

"Survivor Benim İçin Tatil Gibiydi"

Yarışmada en az 15 kilo verdiğini söyleyen Bayhan parkurlarda tam formunu bulmaya başlamışken bu kazanın yaşandığını belirtti. Geçirdiği burun operasyonuna ve yaşadığı zorluklara rağmen adadaki günlerini şaşırtıcı bir dille özetleyen ünlü şarkıcı lafı hiç dolandırmadı:

"Survivor benim için tatil gibiydi. Uzun süredir denize girememiştim o fırsatı buldum. Benim özel hayatım zaten Survivor'dı orada da yaşamak istedim."

Kendi hayatının da zaten büyük mücadelelerle geçtiğini söyleyen başarılı sanatçı adadaki açlığı ve zorlu şartları hiç yük olarak görmediğini belirtti.

A Milli Takım İçin Sürpriz Marş!

Bayhan adada sadece yarışmakla kalmamış sanatsal olarak da boş durmamış. Yarışma sürecinde A Milli Futbol Takımı için özel bir marş yazdığını açıklayan ünlü isim hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İçinde "Hazırız Türkiye" sözlerinin geçtiği marşı büyük ölçüde bitirdiğini söyleyen Bayhan şarkıyı çıkarıp çıkarmama konusunda ise biraz temkinli: "Piyasaya sürüp sürmeme konusunda henüz tam karar vermedim" diyerek açık kapı bıraktı. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen ünlü şarkıcının bu neşeli ve harbi tavrı sosyal medyada şimdiden büyük beğeni topladı.