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Süreyya Yalçın O Hali ile Herkesi Şaşırttı! Bu Zayıflık Değil Hastalık

Süreyya Yalçın, ülkeye döner dönmez gündem oldu. Yeme bozukluğu olmadığını sadece dikkatli beslenme alışkanlığı kazandığını açıklayan sosyetik isim, herkesi şaşırtmaya devam ediyor

Süreyya Yalçın O Hali ile Herkesi Şaşırttı! Bu Zayıflık Değil Hastalık
SOSYETE
Yayın Tarihi : 20-08-2023 12:44

Özellikle de sosyal medya gündeminden hiç düşmeyen isim Süreyya Yalçın, kendi sağlığı hakkında atıfta bulunanlara cevap verdi. Bir deri bir kemik hali ile sosyal medya paylaşımlarına devam eden ve hakkında zayıflama hastalığına tutulmuş yorumları yaptıran Süreyya Yalçın, sağlığının yerinde olduğunu ve hasta olmadığını belirtti. 

Süreyya Yalçın, "Öncelikle kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Kendimi böyle çok seviyorum. Zayıflığı hep ezelden beri sevmiştim" dedi. ve paylaşımına mükemmelim demeyi ihmal etmedi. Her kadında olduğu bir kaç estetiği olduğunu ifade eden Süreyya Yalçın, herkesi endişelendirdi. 

Lüks yaşamı ile gündemden düşmeyen isim Süreyya Yalçın, ABD'de yaşamını idame ettiriyor. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü isim, Bodrum tatili için Türkiye'ye gelince olanlar oldu Tekrardan gündeme çıkan Yalçın, "yeme bozukluğu" iddialarına karşılık göndermede bulundu.  Yalçın açıklamasında; "Allah korusun... Öyle bir şey olsaydı hemen bir sağlık kuruluşundan yardım alırdım. Ayrıca ölümden de çok korkuyorum." dedi.

Süreyya Yalçın açıklamasına şu şekilde devam etti; Sabahları ananas ya da salatayla geçiştiriyorum. Akşamları tek öğün sağlıklı Yemek yiyorum. Sıvı yağ kullanmıyorum. Çünkü çok rahatsız ediyor. Yağ ihtiyacımın tamamını yediğim besinlerden alıyorum. Favori yemeğim ise kesinlikle balık.

Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Kendimi böyle çok seviyorum. Zayıflığı hep ezelden beri sevmiştim. Fakat hiçbir zaman bunun için çabalamamıştım. Yemek yemeği çok sevdigim için kilo verirken çok zorlandım. Ama şu an mükemmelim''

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