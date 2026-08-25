Dolly Parton’dan Acı Haber! Ölümünden 4 Gün Önce Bakın Ne Dedi

Country müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Dolly Parton’dan sevenlerini yıkan haber geldi. Müzik tarihine “Jolene” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz şarkılar bırakan Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ailesi tarafından duyuruldu.

“Hâlâ Yapmak İstediğim Çok Şey Var” Demişti

Parton’ın ölümü, yaptığı son açıklamalardan yalnızca birkaç gün sonra geldi. Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen sanatçı, buna rağmen çalışmalarını sürdürmek istediğini ve hâlâ gerçekleştirmek istediği birçok projesi olduğunu anlatmıştı. Bu sözlerinin ardından gelen ölüm haberi, hayranlarını ve müzik dünyasını derinden sarstı.

“Jolene” ile Müzik Tarihine Geçti

1946’da Tennessee’de dünyaya gelen Dolly Parton, müziğe genç yaşta başladı ve 1967’de yayımladığı ilk albümüyle profesyonel kariyerine adım attı. Yıllar içinde country müziğinin en önemli isimlerinden biri haline gelen sanatçı, “Jolene” ve “9 to 5” gibi şarkılarıyla dünya çapında tanındı.

Onlarca yıla yayılan kariyerinde 100 milyondan fazla kayıt satan Parton, Grammy ödülleriyle de başarısını taçlandırdı.

“I Will Always Love You” Mirası

Parton’ın müzik dünyasına bıraktığı en büyük eserlerden biri kuşkusuz “I Will Always Love You” oldu. Sanatçının yazıp seslendirdiği şarkı, 1992 yapımı “The Bodyguard” filminde Whitney Houston tarafından yorumlanınca dünya çapında bambaşka bir başarıya ulaştı.

Parton sadece müzikte değil, sinemada ve yardım çalışmalarında da iz bıraktı. “9 to 5” ve “Steel Magnolias” gibi filmlerde rol alan sanatçı, çocukların kitaplara ulaşmasını amaçlayan Imagination Library projesiyle de milyonlarca kişiye ulaştı.

Dolly Parton’ın ardından geriye yalnızca şarkıları değil, nesiller boyunca hatırlanacak kocaman bir miras kaldı.