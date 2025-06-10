Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov!

Şükrü Özyıldız, Bodrum tatilinde kas şov yaptı! Yalıkavak’ta objektiflere takılan oyuncunun fit hali olay oldu.

Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2025 14:02

Yaz sezonunu Bodrum'da açan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, fit vücuduyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu, Yalıkavak’ta görüntülendiği anlarda adeta kas şov yaptı.

Tatilde Formunu Konuşturdu

Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan ünlüler kervanına Şükrü Özyıldız da katıldı. Bodrum’un gözde tatil beldesi Yalıkavak’ta denize girerken objektiflere takılan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sıcaktan bunalan Özyıldız, kendini serin Ege sularına bırakarak serinledi. Ardından iskeleye çıkan oyuncu, kaslı vücuduyla dikkat çekerken, sergilediği hareketlerle adeta tatilcilerin ilgisini topladı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaz boyunca yoğun bir tempo geçiren Şükrü Özyıldız, bu tatille hem dinlenme fırsatı buldu hem de formda görüntüsüyle beğeni topladı. Sosyal medyada “kas şov” yorumları alan görüntüler, oyuncunun spor disiplinini de gözler önüne serdi.

Yalnız tatil yapan Özyıldız’ın fit hali, magazin dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.

Benzer Haberler
Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı
Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler” Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme! Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme!
Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı Müjde Uzman’ın Renkli Bodrum Tatili Başladı
Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı! Yasemin Özilhan, Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı!
Demirel Ailesi Sezonu Aile Boyu Açtı! Demirel Ailesi Sezonu Aile Boyu Açtı!
ÇOK OKUNANLAR
Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi
  • 09-06-2025 12:05

Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
  • 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
  • 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?
  • 04-06-2025 17:18

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
  • 05-06-2025 15:53

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı