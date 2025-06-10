Şükrü Özyıldız’dan Bodrum’da Kas Şov!

Yaz sezonunu Bodrum'da açan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, fit vücuduyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu, Yalıkavak’ta görüntülendiği anlarda adeta kas şov yaptı.

Tatilde Formunu Konuşturdu

Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan ünlüler kervanına Şükrü Özyıldız da katıldı. Bodrum’un gözde tatil beldesi Yalıkavak’ta denize girerken objektiflere takılan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sıcaktan bunalan Özyıldız, kendini serin Ege sularına bırakarak serinledi. Ardından iskeleye çıkan oyuncu, kaslı vücuduyla dikkat çekerken, sergilediği hareketlerle adeta tatilcilerin ilgisini topladı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaz boyunca yoğun bir tempo geçiren Şükrü Özyıldız, bu tatille hem dinlenme fırsatı buldu hem de formda görüntüsüyle beğeni topladı. Sosyal medyada “kas şov” yorumları alan görüntüler, oyuncunun spor disiplinini de gözler önüne serdi.

Yalnız tatil yapan Özyıldız’ın fit hali, magazin dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.