Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Cannes'da verdiği pozlar gündemde!

Ünlü aktör Şükrü Özyıldız ve popüler sevgilisi Sibil Çetinkaya, Cannes Film Festivali'nde bir araya geldi. Çetinkaya, festivalde sevgilisiyle çektirdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede, bu sevilen çiftin fotoğrafları yoğun beğeni ve yorum aldı.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Cannes'da verdiği pozlar gündemde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 12:44

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, son zamanlarda fenomen Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. İlişkileri hızla ilerleyen çift, şimdi de dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Festivalde boy gösteren Sibil Çetinkaya, iddialı bir görünümle dikkatleri üzerine çekti. Buz mavisi göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Çetinkaya, kombinini ışıltılı takılar ile tamamladı. Kırmızı halıda göz alıcı bir şekilde poz veren fenomen, zarif ve şık tarzıyla adeta festivalin yıldızlarından biri oldu.

Sosyal medya hesabından festivaldeki anlarını paylaşan Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız ile çekilmiş fotoğraflarını da paylaşarak duygularını ifade etti. Çetinkaya, paylaşımlarına "Duygularım ve heyecanım tarifsiz" notunu düşerek aşkını dile getirdi.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın Cannes Film Festivali'ndeki romantik atmosferi, hayranlarının da ilgisini çekti. Çiftin birlikte geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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