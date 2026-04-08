Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: "Genç kızlığım söndü resmen"

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Enis Arıkan’ın programında eşi Caner Erkin ile ilgili hem güldüren hem de şaşırtan bir anısını paylaştı. 2017 yılında Roma’da nikah masasına oturan çiftin, ilişkilerinin ilk döneminde usta sanatçı Yılmaz Erdoğan ile yaşadıkları tanışma hikâyesi sosyal medyada gündem oldu.

"Tatsız Olmak İçin Uğraşan Bir Adam!"

Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta agresif tavırları nedeniyle pek sevmediğini itiraf etti. Ovalı, Erdoğan'ın kendisine o dönem, “Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?” diye sorduğunu gülerek anlattı.

"Genç Kızlığım Söndü Resmen"

Çiftin, Yılmaz Erdoğan’ın evine konuk olduğu gün yaşanan "kitap" diyaloğu ise programın en dikkat çeken anıydı. Ovalı, o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Yılmaz Ağabey, kütüphanenin önünde Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. Caner ise büyük bir dürüstlükle ‘Ağabey ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi."

Dürüstlük Kazandı

Bu beklenmedik cevap karşısında ortamda kısa süreli bir şok yaşandığını belirten Ovalı, Caner Erkin’in bu dürüst tavrının Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini söyledi. Erdoğan'ın, “En azından dürüst” diyerek o günden sonra Caner’i çok sevdiğini belirtti.

İlk Kitabı "Küçük Prens" Oldu

Yaşanan bu olayın ardından eşinin eğitimini bizzat üstlendiğini ima eden Şükran Ovalı, Caner Erkin’e ilk olarak dünyaca ünlü klasik 'Küçük Prens’i okuttuğunu da sözlerine ekledi.