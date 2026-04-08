Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: "Genç kızlığım söndü resmen"

Şükran Ovalı'dan olay yaratan Caner Erkin itirafı! Yılmaz Erdoğan'ın evinde yaşanan kitap diyaloğu ve Şükran Ovalı'nın "genç kızlığım söndü" dediği o anlar.

Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2026 13:34

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Enis Arıkan’ın programında eşi Caner Erkin ile ilgili hem güldüren hem de şaşırtan bir anısını paylaştı. 2017 yılında Roma’da nikah masasına oturan çiftin, ilişkilerinin ilk döneminde usta sanatçı Yılmaz Erdoğan ile yaşadıkları tanışma hikâyesi sosyal medyada gündem oldu.

"Tatsız Olmak İçin Uğraşan Bir Adam!"

Şükran Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta agresif tavırları nedeniyle pek sevmediğini itiraf etti. Ovalı, Erdoğan'ın kendisine o dönem, “Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?” diye sorduğunu gülerek anlattı.

"Genç Kızlığım Söndü Resmen"

Çiftin, Yılmaz Erdoğan’ın evine konuk olduğu gün yaşanan "kitap" diyaloğu ise programın en dikkat çeken anıydı. Ovalı, o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Yılmaz Ağabey, kütüphanenin önünde Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum. Caner ise büyük bir dürüstlükle ‘Ağabey ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi."

Dürüstlük Kazandı

Bu beklenmedik cevap karşısında ortamda kısa süreli bir şok yaşandığını belirten Ovalı, Caner Erkin’in bu dürüst tavrının Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini söyledi. Erdoğan'ın, “En azından dürüst” diyerek o günden sonra Caner’i çok sevdiğini belirtti.

İlk Kitabı "Küçük Prens" Oldu

Yaşanan bu olayın ardından eşinin eğitimini bizzat üstlendiğini ima eden Şükran Ovalı, Caner Erkin’e ilk olarak dünyaca ünlü klasik 'Küçük Prens’i okuttuğunu da sözlerine ekledi.

Benzer Haberler
Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: Polat Çiftinde Yolun Sonu mu? Dilan Polat: "Seninle Yollarımızı Ayırıyorum!"
Magazin Gündemi: Hande Erçel Soruşturmasında Test Sonuçları Belli Oldu. Magazin Gündemi: Hande Erçel Soruşturmasında Test Sonuçları Belli Oldu.
Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisi Delikanlı’dan İddialı Başlangıç: İşte Merak Edilen Reytingler! Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisi Delikanlı’dan İddialı Başlangıç: İşte Merak Edilen Reytingler!
Buse Terim Aşka Geldi: Buse Terim Aşka Geldi: "Seni Her Saniye Özlüyorum!"
Bahar Şahin'den Şaşırtan İtiraf: Bahar Şahin'den Şaşırtan İtiraf: "Ehliyet Almaya Zekam Yetmiyor!"
Görenler Gözlerine İnanamadı: Tarık Mengüç’ün Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızı Sevde. Görenler Gözlerine İnanamadı: Tarık Mengüç’ün Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızı Sevde.
ÇOK OKUNANLAR
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.
  • 01-04-2026 18:46

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!
  • 02-04-2026 16:22

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!