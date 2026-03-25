Suat Arıkan’dan 50 Yıllık Sanat Yolculuğu AKM’de

Sanat dünyası, güçlü bir retrospektif sergiyle yeniden hareketlendi. Suat Arıkan, sanat hayatındaki 50. yılını “Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl” sergisiyle kutluyor. Üstelik bu özel seçki, İstanbul’un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının disiplinler arası üretimini bir araya getiren sergi, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bir hayat hikayesi sunuyor.

Suat Arıkan’ın 50 Yıllık Sanat Yolculuğu

Suat Arıkan, sanat üretimini tek bir alanla sınırlamıyor. Aksine resim, müzik ve heykel gibi farklı disiplinleri bir arada kullanıyor. Bu nedenle sergi, sanatçının çok yönlü kimliğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Sergide; sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj ve pastel gibi farklı tekniklerle hazırlanmış eserler dikkat çekiyor. Bununla birlikte kağıt, tuval, ahşap ve mukavva gibi farklı yüzeylerde üretilen çalışmalar da serginin çeşitliliğini artırıyor.

Öte yandan sergide yalnızca resimler yer almıyor. Sanatçının heykelleri de bu kapsamlı seçkinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Böylece ziyaretçiler, Arıkan’ın sanatını çok katmanlı bir perspektiften deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Sergi Açılışında Sanat ve Müzik Bir Arada

Serginin küratörlüğünü üstlenen Denizhan Özer, bu özel seçkiyi güçlü bir anlatı etrafında kurguluyor. Açılış gecesi ise yalnızca görsel sanatlarla sınırlı kalmıyor. Suat Arıkan, kendi sergisinde mini bir konser vererek müziği de bu deneyimin bir parçası haline getiriyor. Böylece “ses” ve “renk” kavramları sergide somut bir karşılık buluyor.

Ayrıca sanatçı, serginin yalnızca eserlerden oluşmadığını özellikle vurguluyor. Aksine bu sergi, yıllar boyunca biriktirdiği anıların, kostümlerin ve aksesuarların da bir araya geldiği bütünsel bir anlatı sunuyor.

“Bu Sergi Bir Son Değil, Yeni Bir Başlangıç”

Suat Arıkan, sergiyi bir dönüm noktası olarak görüyor. Ancak bu noktayı bir final olarak tanımlamıyor. Tam tersine sanatçı, bu sergiyi yeni bir başlangıç olarak yorumluyor. 1974 yılında başlayan sanat yolculuğuna atıfta bulunan Arıkan, ilk dönem çalışmalarını da sergiye dahil ediyor. Özellikle Haydarpaşa İskelesi’nde yaptığı erken dönem çizimleri, ziyaretçilere sanatçının gelişimini yakından izleme imkanı sunuyor.

Bununla birlikte sanatçı, sergi süresince her gün alanda bulunacağını ifade ediyor. Böylece ziyaretçiler, eserleri doğrudan sanatçının anlatımıyla keşfetme şansı yakalıyor.

AKM’de Kaçırılmaması Gereken Bir Sergi

İstanbul’un kültür sanat takviminde öne çıkan bu sergi, hem sanat profesyonellerine hem de sanatla ilgilenen herkese hitap ediyor. Çünkü sergi, yalnızca estetik bir deneyim sunmuyor; aynı zamanda bir yaşam öyküsünü de gözler önüne seriyor.

“Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl” sergisi, 2 Nisan tarihine kadar AKM’de ziyaret edilebiliyor. Bu nedenle sanatseverler için sınırlı süreli, güçlü ve etkileyici bir deneyim vadediyor.