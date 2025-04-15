Su Burcu Yazgı Coşkun’un 20 Yaş Pozları Olay Oldu! Bordo Kombini Göz Kamaştırdı

Su Burcu Yazgı Coşkun, 20. yaş gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kutladı. Genç oyuncunun bordo kombini, Instagram’da kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Hadi Gidelim" Notuyla Kutladı

Bir Gece Masalı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi. Doğum günü için özel pozlarını Instagram hesabından “Hadi gidelim” notuyla paylaşan oyuncu, hem güzelliğiyle hem de tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bordo Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı

Tarzıyla her daim dikkat çeken Coşkun’un doğum günü için tercih ettiği bordo kombini, hayranları tarafından tam not aldı. Bir saat içinde 100 bini aşan beğeni sayısı, genç oyuncunun ne kadar geniş bir hayran kitlesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kenan Yıldız İddiaları Gündemde

Geçtiğimiz aylarda Su Burcu Yazgı Coşkun’un, bir dönem Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ancak ikili bu iddialara herhangi bir yanıt vermemişti. Sessizliklerini koruyan çiftin aşk söylentileri hâlâ konuşulmaya devam ediyor.