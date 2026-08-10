Demirel Ailesi Bodrum'da Ortaya Çıktı: Volkan Demirel Kendini Serin Sulara Bıraktı

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve çocuklarıyla birlikte yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sezonun yorgunluğunu atmak ve ailece vakit geçirmek için Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'u tercih eden ünlü aile Bitez sahilinde geçirdikleri keyifli günle magazin objektiflerine takıldı.

Bitez Plajında Eğlenceli Ve Huzurlu Anlar

Bodrum Bitez'deki popüler bir plajda görüntülenen Demirel ailesi gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı. Çift plajda bulundukları süre boyunca küçük kızları Yasmin ile yakından ilgilendi. Çocuklarıyla oyunlar oynayıp vakit geçiren ünlü çiftin neşeli ve huzurlu halleri çevredeki tatilcilerin de dikkatinden kaçmadı. Ailece verdikleri bu samimi görüntüler magazin dünyasında örnek aile yaşamlarıyla takdir toplayan çiftin mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Volkan Demirel Ege'nin Serin Sularında Bunalımı Attı

Öğle saatlerinde Bodrum'un bastıran sıcak havasından bunalan Volkan Demirel kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı. Tek başına denize girerek bir süre yüzen ve serinleyen eski milli kaleci formunu koruduğu fit görüntüsüyle dikkat çekti. Deniz keyfinin ardından şezlonguna geri dönen Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızı Yasmin ile sohbet ederek tatil gününü tamamladı. Ünlü çiftin Bodrum'daki bu huzurlu tatiline önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.