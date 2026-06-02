Sosyal Medyayı Ağlatan Mesaj

Oyuncu Engin Hepileri geçtiğimiz günlerde annesi Semra Hepileri’yi kaybetti. Aile 27 Mayıs’ta düzenlenen cenaze töreninde büyük bir acı yaşadı. Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Semra Hepileri Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Törene sanat camiasından birçok isim katıldı. Aileyi yalnız bırakmayan dostlar zor günlerde destek verdi. Cenaze sırasında yaşanan anlar uzun süre hafızalardan silinmedi.

Aile Mezarlıkta Son Vedayı Yaptı

Cenaze töreni sırasında Engin Hepileri ve ailesi ayakta durmakta zorlandı. Özellikle torun Can’ın yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti. Küçük Can’ın gözyaşları törende bulunanları derinden etkiledi.

Aile defin işleminin ardından mezarlıkta kısa bir süre kaldı. Sessizlik içinde yapılan veda acının ağırlığını daha da artırdı.

Beyza Şekerci’den Bayramda Duygusal Paylaşım

Aradan günler geçtikten sonra Beyza Şekerci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aile fotoğraflarının yer aldığı gönderi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şekerci paylaşımında Semra Hepileri’yi “pamuk kalpli” sözleriyle andı. Bayramın bu yıl buruk geçtiğini ifade eden oyuncu ailece yaşadıkları özlemi dile getirdi.

“Bize Bıraktığın Sözlere Sarıldık”

Paylaşımda en çok dikkat çeken bölüm Semra Hepileri’nin sesli mesajlarına yapılan atıf oldu. Aile “Beni merak etmeyin, iyiyim ben” sözlerinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Şekerci bu cümlenin aile için bir teselliye dönüştüğünü ifade etti. Paylaşımda yer alan ifadeler takipçiler tarafından duygusal bulundu.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Beyza Şekerci’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar aileye başsağlığı mesajları gönderdi. Paylaşım magazin gündeminde en çok konuşulan duygusal içeriklerden biri oldu.

Engin Hepileri ve ailesi bu süreçte gelen destek mesajlarına teşekkür ederken, acının tazeliğini koruduğu görüldü.