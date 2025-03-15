"Sonsuzluğun Tedirginliği" Romanıyla Burak Tutar’dan Akıl Dolu Bir Gizem Yolculuğu

Mat Sahne Genel Sanat Yönetmeni Burak Tutar’ın kaleminden çıkan eser, suç ve gizem türünde zekice kurgulanmış bir hikâyeyle okurlarını sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Defalarca sahnelenen ve her seferinde ayakta alkışlanan tiyatro oyunu, şimdi roman formatında yepyeni bir soluk kazanıyor. Tutar, sahnede büyük ilgi gören bu eseri, edebiyat dünyasına da taşıyarak gizem ve suç türünü sevenleri etkileyici bir okuma deneyimiyle buluşturuyor.

Romanın editörlüğünü ve kapak tasarımını Yağmur Çağla İmal üstlenirken, "Sonsuzluğun Tedirginliği" edebi anlamda derinlikli bir gizem öyküsü sunuyor. Okuyucuyu her sayfasında şaşırtan, düşündüren ve sürükleyen bu roman, suç ve gizemin birleştiği özel bir eser olarak raflardaki yerini alıyor.

Gizem ve akıl dolu kurgulara ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir kitap!