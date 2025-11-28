Songül Karlı’dan Şaşırtan Görüntüler: Gecelikle Balkon Yıkadığı Video Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaptırdığı estetikler ve iddialı paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, yine dikkat çeken bir harekete imza attı. Sana Değer programıyla ekranda olan Karlı’nın, yazlığının balkonunu yıkadığı anlar sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu.

Gecelikle İş Yaparken Görüntülendi

Songül Karlı’nın balkon yıkarken çekilen videosunda, hortumu eline alarak iş yaptığı görüldü. Paylaşılan bu anlarda, Karlı’nın gecelikle olması ve ev işi yaparken bu kıyafeti tercih etmesi, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve büyük ilgi çekti.

Estetik İddialarına Yanıt Vermişti

Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı yönündeki konuşmalarla da gündeme gelmişti. Karlı, bu iddiaları yalanlayarak bir açıklama yapmıştı: "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm," demişti. Ünlü ismin bu açıklamalarına rağmen, sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dikkat çekmeye devam etmesi konuşuluyor.