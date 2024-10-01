Soner Sarıkabadayı'dan bebek müjdesi: İkinci kez baba oluyor!

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Camelo Lopez ikinci kez hamile! Çift, heyecan verici haberi sosyal medyadan paylaştıkları bir video ile duyurdu.

Soner Sarıkabadayı ve Madelein Camelo Lopez, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkının klip çekimlerinde tanışmış ve ilişkileri hızla aşka dönüşmüştü. 2020 yılında nikah masasına oturan çift, aynı yıl ilk çocukları Hasan Matias'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Çift, sosyal medyadan paylaştıkları videoya, “Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz” notunu ekleyerek, ikinci bebeklerini beklediklerini sevenleriyle paylaştı.

Sarıkabadayı ailesinin mutluluğu, takipçileri ve sevenleri tarafından da büyük ilgi gördü. Çiftin bu güzel haberi, sosyal medyada birçok tebrik mesajı aldı.