Sinema Bitti Sıra Müzikte! Gupse Özay'dan Bomba Pop Albümü Sürprizі!

Şişli'de stüdyoya girerken görüntülenen Gupse Özay kendi yazdığı şarkılardan oluşan sürpriz bir pop albümü çıkaracağını açıkladı.

Sinema Bitti Sıra Müzikte! Gupse Özay'dan Bomba Pop Albümü Sürprizі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 10:15

Yazdığı senaryolar, canlandırdığı fenomen karakterler ve gişe rekortmeni filmleriyle Türk sinemasının en başarılı komedyenlerinden biri olan Gupse Özay bu kez herkesi ters köşeye yatıracak bambaşka bir sürprizle hayranlarının karşısına çıkıyor. Sinemadaki hamaratlığını ve üretkenliğini müzik stüdyolarına taşıyan ünlü oyuncu önceki gün Şişli'de bir stüdyoya girerken objektiflere yansıdı.

Müzik dünyasına adım atmaya hazırlanan Özay sadece şarkı söylemekle kalmayıp kendi yazdığı eserlerden oluşan bir pop albümü çıkaracağını müjdeleyerek magazin gündemine bomba gibi düştü.

"İçimde Yıllardır Varmış, Ben Şarkıcıymışım!"

Stüdyo kapısında muhabirlerin sorularını içtenlikle ve kendine has neşeli tarzıyla yanıtlayan Gupse Özay müziğe başlama serüvenini son derece samimi ifadelerle anlattı. İçindeki gizli yeteneği yeni keşfettiğini söyleyen başarılı sanatçı heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Albüm geliyor. Hiç beklemiyordum, bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. Onun heyecanındayım. Şarkılarımı beğendiler 'Sen yaparsın' diye gaza getirdiler. 'Albüm yapacağım' dediğimde desteklediler. Şarkıları ben yazdım. Sahne ve şarkı işini sevdim. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım!"

Rap Bekleyenlere Pop Sürprizi

Hızlı konuşma tarzı ve enerjik yapısı nedeniyle herkesin kendisinden bir rap projesi bekleyebileceğini belirten Özay tercihini pop müzikten yana kullandığını söyledi. Geleceğe dair müzikal sınırlarını geniş tuttuğunun da sinyalini veren güzel oyuncu hayranlarına ve müzikseverlere iddialı bir çağrıda bulundu:

"Hızlı konuştuğum için benden rap beklenirdi aslında ama pop müzik yaptım. Bir gün Türk sanat müziği de söyleyebilirim. Herkesten destek bekliyorum. Listeleri altüst etmeye var mıyız?"

Evde Barış Arduç'tan "Hafif" Destek

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Gupse Özay'la Barış Arduç cephesinde de bu albümün heyecanı yaşanıyor. Eşinin de müzikle arasının iyi olduğunu belirten Özay evdeki durumları esprili bir dille özetledi: "Çok seviyor, hafif hafif eşlik ediyor."

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