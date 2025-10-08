Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul sabah saatlerinde büyük bir operasyonla sarsıldı. Aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 19 kişiye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ünlü isimler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyonun Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon, magazin ve sanat dünyasında şok etkisi yarattı. Başsavcılık, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan çok sayıda ünlü için düğmeye bastı.

Listede Kimler Var?

Soruşturma kapsamında adı geçen 19 ünlü isim şöyle:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin ve Ziynet Sali.

Bu isimler hakkında yürütülen süreç, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, hayranlar “Gerçek mi?” sorusuna yanıt arıyor.

İfadeler ve Kan Örnekleri Alınıyor

Ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı’na ifadeleri alınmak ve kan testi yapılmak üzere getirildi. Soruşturmanın seyrine göre, bazı isimlerin adliyeye sevk edilip edilmeyeceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Gözaltına alınan isimlerin avukatları da sürece dahil oldu. Hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, savcılık kaynakları “soruşturma genişleyebilir” mesajı verdi.

Kamuoyu Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

Türkiye, gün boyunca bu operasyonu konuşacak gibi görünüyor. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin aynı soruşturmada yer alması, hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde gündemin ilk sırasına yerleşti.



İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.

Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."