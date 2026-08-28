Son Dakika! Manifest'in Kurucusu Tolga Akış Tutuklandı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve müzik dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Manifest grubu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 27 Ağustos Perşembe günü İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda uçağın içinden gözaltına alınan grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Sevk edildiği mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden ünlü menajer, alınan tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Tutuklanma Gerekçesi: Müstehcenlik Ve İçeriklerin Çocuklara Ulaşması



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tolga Akış, savcılık tarafından Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki ifade ve duruşma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Akış müstehcenlik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre savcılığın tutuklamaya sevk yazısında son derece dikkat çekici detaylar yer aldı. Sevk yazısında Tolga Akış'ın grubun tüm konser organizasyon ve dijital faaliyetlerinden doğrudan sorumlu olduğu vurgulanırken şu değerlendirmelere yer verildi:

Çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın Manifest isimli grubun eylem paylaşım ve faaliyetlerine doğrudan ulaşabildiği tespiti yapıldı.

Grubun yapımcısı olan şüphelinin, bu gruptaki eylem ve hareketlerin sorumlusu olarak içerikleri basın-yayın araçlarını kullanmak suretiyle geniş kitlelere ulaştırdığı kamuya sunduğu ve meşrulaştırdığı iddia edildi.

Adliye Yolunda Suçlamaları Reddetmişti



Hakimlik öncesinde savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıkan Tolga Akış; grup üzerindeki baskı, finansal usulsüzlükler ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi diğer iddiaların yanı sıra müstehcenlik suçlamasını da kabul etmemişti. Sosyal medyaya sızdırılan konuşmaların mizah amaçlı olduğunu ve eski fotoğrafçıları Mesut Adlin'in iftiralarına uğradığını öne süren Akış grubun dans koreografileri veya sosyal medya içeriklerinin doğrudan kendi yönetiminde olmadığını savunmuştu. Ancak mahkeme, savcılığın sevk yazısındaki gerekçeleri dikkate alarak tutuklama kararı verdi.