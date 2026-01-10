Son Dakika: Can Yaman Gözaltına Alındı!

Can Yaman gözaltına alındı! İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Can Yaman bir mekanda gözaltına alındı. yakalandı. Adli Tıp'a sevk edilen ünlü isimlerin test sonuçları bekleniyor. İşte son dakika haberin detayları...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2026 12:45

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen dev "uyuşturucu" operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir kariyerine İtalya’da devam eden ancak bir süredir Türkiye'de bulunan ünlü oyuncu Can Yaman, gece saatlerinde düzenlenen bir baskınla gözaltına alındı.

Gece Yarısı Otel ve Eğlence Mekanlarına Baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri, Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otele ve bazı popüler eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

  • Narkotik Köpekli Arama: Beşiktaş'taki otel aramalarında narkotik dedektör köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin incelemeleri saatler sürdü.

  • Gözaltı Listesi: Operasyonda Can Yaman’ın yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Survivor dönüşü gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de emniyete götürüldü.

Adli Tıp'a Sevk Edildiler

Gözaltına alınan ünlü isimlerin, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildikleri öğrenildi. Geniş kapsamlı soruşturmada; Can Yaman ve Selen Görgüzel’den uyuşturucu testi için kan ve saç örneği alınacak.

