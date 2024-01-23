Son Dakika! Bankamatik Kartına 16000 TL Ödeme İçin 3 Banka Anlaştı! Yarın Sabah 08.30'da Başlayacak

Bankamatik kartı hesapları üzerinden başvuru yapacak olan kişilere 16000 TL ödeme için 3 banka ortak karar verdi ve bu bankalardan nakit kredi alabileceksiniz. 16000 TL ödeme alacak olan kişilere uygun faizlerle hızlı bir şekilde kredi ödemesi verilecektir. 16000 TL kredi ödemesi almak için en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz. Bankalar yaptıkları bu kampanyalar ile hızlı bir şekilde ödeme verecektir. Peki hangi bankalardan nakit alacaksınız? İşte detaylar...

Yapı Kredi Bankası

QNB Finansbank

TEB Bankası

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI 16000 TL ÖDEME OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Yapı kredi bankası yaptığı bu kampanyada, Nakit kredi alacak kişilere 16000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Banka hesaplarına uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri sunulacaktır. Kredi alacak kişilere 16000 TL ödemeler aynı gün destek olarak hesaplara atılacaktır. Kredi almak için Yapı kredi bankası SMS ve Mobil kredi verecek. SMS kredi için Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi bilgilerinizi yazarak 4411 numarasına gönderin. Mobil kredi için ise bankanın hesabınızın olması durumunda bu krediyi Yapı kredi mobil uygulamasından alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK VE TEB BANKASI SMS KREDİ İLE ÖDEME YAPACAK

Qnb Finansbank üzerinden başvuru SMS ile TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak alabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde ise 16000 TL gelir belgesiz kredi ödemesi alabilir. TEB bankası üzerinden de kredi başvurusu yapılacaktır. Kredi alacak kişilere TEB bankası SMS ile kredi verecektir. SMS ile kredi için 11 haneli TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarsanız TEB bankası kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz.