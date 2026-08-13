Somer Sivrioğlu’nun Giyim Tarzı Şaşkınlık Yarattı: Her Parça Ayrı Olay

MasterChef Türkiye mutfağında yarışmacıların hazırladığı tabaklar kadar jüride yer alan Şef Somer Sivrioğlu'nun üzerinde ne olduğu da merak ediliyor. Bir bölümde işlemeli bir kaftanla kamera karşısına geçen şef, başka bir akşam renkli takımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Kombinlerini tamamlayan iri aksesuarlar ve küpeler de çoğu zaman kıyafet seçimi kadar ilgi topluyor.

Sivrioğlu'nun ekran tarzı tesadüfen ortaya çıkmamış. İlk sezonlarda Şef Mehmet Yalçınkaya ve o dönem jüride bulunan Şef Hazer Amani'nin daha klasik giyindiğini anlatan şef, kendisi için farklı bir yol aramış. Türkiye'de büyük beden seçeneklerinin kısıtlı olduğunu söyleyen Sivrioğlu, rahat ettiği Asya esintili kesimlere yönelmiş. Kimonoyla başlayan bu tercih zaman içinde onun imzası hâline gelmiş.

Kimono ile Başladı, Kaftanlara Uzandı

Geniş kesimli üstler, bol pantolonlar ve canlı renkler zamanla Somer Şef'in gardırobunun değişmez parçaları arasına girdi. Düz renkli modellerin yerini kimi geceler büyük desenler, parlak kumaşlar ve alışılmadık detaylar aldı.

Sivrioğlu, birkaç yıl önce bu görünümün ardında stilist Nil Kulaçoğlu'nun da bulunduğunu söylemişti. Herkesin aynı şeyleri giydiği bir dönemde farklı görünmekten hoşlandığını dile getiren şef, tarzını değiştirmeye niyetli olmadığının da altını çiziyor.

Bıçak Küpeleri Çantasından Eksik Olmuyor

Kıyafetler kadar aksesuarları da dikkat çekiyor. Sivrioğlu'nun şefliğine gönderme yapan bıçak biçimli küpeleri, yıllardır kullandığı parçalar arasında. Vogue Türkiye için hazırlanan bir içerikte çantasından bıçak seti, yedek tişört ve şapkanın yanında bu küpeler de çıkmıştı.

2024 yılında giydiği baştan aşağı mor kombinse ayrı bir gündem yarattı. Sosyal medyada yorumlar peş peşe gelirken bazı izleyiciler şaka yollu link istedi.

Yorumlara Kızmak Yerine Eğleniyor

Kimonoları kimi zaman perdeye benzetildi, kimi kullanıcılar "Yıllardır tesettürlüyüm, böylesini bulamadım." yorumunu yaptı. "Alaaddin'in sihirli lambasından çıktı." diyenler de oldu.

Somer Sivrioğlu ise bu sözlere sert karşılık vermedi. Esprileri sevdiğini belirten şef, yorum yapanlara "Ellerine sağlık" diyerek cevap verdi.

Kısacası Somer Şef için kıyafet, çekim öncesi gelişigüzel yapılan bir seçim sayılmıyor. Renk, kesim, takı ve ayakkabı tek tek düşünülüyor. Ortaya çıkan her kombin beğenilmese bile konuşulmayı başarıyor.