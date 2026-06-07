Somer Sivrioğlu Evleniyor! “Hanımcıyım” Sözleri Olay Oldu

Somer Sivrioğlu son dönemde mutfaktan çok özel hayatıyla konuşuluyor. Televizyondaki başarılı kariyerinin yanında ilişkisi de magazin sayfalarının üst sıralarına yerleşmiş durumda. Özellikle kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen ile yaşadığı ilişki dikkat çekiyor.

Evlilik Teklifi Sonrası Yeni Adım

Sivrioğlu’nun kısa süre önce Didem Belen’e evlilik teklifi ettiği zaten konuşulmuştu. Bu olayın ardından ikili ilişkisini daha da ciddiye taşımış görünüyor. Son günlerde ise evlilik hazırlıkları başladığı konuşuluyor. Yani iş artık “nişan-düğün planı” aşamasına doğru ilerliyor gibi.

“Plan Var Güzel Haberler Gelecek”

Geçtiğimiz günlerde bir mekândan çıkarken görüntülenen Sivrioğlu gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. Evlilikle ilgili sorulara oldukça net ama aynı zamanda temkinli bir cevap verdi. “Plan var, en kısa zamanda güzel haberlerle geleceğiz” diyerek sürecin ilerlediğini ama detayların şimdilik kendilerinde kaldığını söyledi.

Nikah Nerede Olacak Sorusuna Esprili Yanıt

En çok dikkat çeken kısım ise nikahın nerede olacağı sorusuna verdiği cevap oldu. “Yurt içinde mi yurt dışında mı olur?” sorusuna gülerek “Hanım bilir” dedi. Bu cevap hem muhabirleri güldürdü hem de sosyal medyada “uyumlu çift” yorumlarına neden oldu.

Sivrioğlu’nun en çok konuşulan sözü ise “Baştan sona hanımcıyım” ifadesi oldu. Bunu da oldukça rahat bir şekilde dile getirdi ve “Hanımcı olursan rahat edersin” diyerek espri yaptı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Gözler Düğün Tarihine Çevrildi

Şimdi herkesin merak ettiği konu ise düğünün ne zaman ve nerede yapılacağı. Çift detayları şimdilik gizli tutsa da ilişkilerinin ciddi bir aşamaya geçtiği artık netleşmiş durumda. Görünen o ki önümüzdeki günlerde bu aşkın yeni gelişmeleri daha da çok konuşulacak.