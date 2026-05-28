Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu Aşka Geldi!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz bu kez özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Başarılı oyuncunun şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurması ise dikkat çekti.

Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu çifti ilişkilerini gizlemek yerine sosyal medyadan paylaşmayı tercih etti. Nasuhoğlu’nun yaptığı romantik paylaşım çiftin aşkını adeta resmileştirdi.

Şarkıcı sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’in fotoğrafını “Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan” notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Dilan Çiçek Deniz’den Kalpli Karşılık

Ünlü oyuncu da sevgilisinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı. Dilan Çiçek Deniz Nasuhoğlu’nun paylaştığı kareyi kendi sosyal medya hesabında beyaz kalp emojisiyle yeniden paylaştı.

Bu hareket çiftin ilişkisini saklamadığını ve mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı tercih ettiğini gösterdi. İkilinin uyumu sosyal medyada da dikkat çekti.

Takipçilerden Yoğun İlgi

Çiftin aşklarını duyurmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Hayranlar ikilinin birlikte uyumlu bir görüntü sergilediğini belirterek mutluluk dileklerinde bulundu.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken magazin sayfaları da bu yeni ilişkiyi gündemin üst sıralarına taşıdı.

Yeni İlişki Magazin Gündeminde

Dilan Çiçek Deniz’in özel hayatı, daha önce de sık sık gündeme gelmişti. Ancak bu kez şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ile yaşadığı ilişki sosyal medya üzerinden net şekilde ortaya çıktı.

Çiftin ilerleyen günlerde birlikte daha fazla paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olurken magazin dünyası bu yeni aşkı yakından takip etmeye başladı.