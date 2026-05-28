Caner Cindoruk Davasında Şok Karar!

Oyuncu Caner Cindoruk’un yıllardır devam eden hukuk mücadelesi sonuçlandı. Ünlü oyuncu ile eski menajerlik şirketi arasında süren 100 bin liralık tazminat davasında mahkeme kararını açıkladı ve 14 yıllık süreç resmen sona erdi.

Uzun Süren Dava Nihayet Karara Bağlandı

Magazin dünyasında zaman zaman gündeme gelen dava yıllar sonra sonuçlandı. Biz Oyuncular Sahne Sanatları şirketinin açtığı 100 bin liralık tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi. Şirket Caner Cindoruk’un sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini ve bu nedenle zarara uğradıklarını ileri sürmüştü. Ancak süreç boyunca yapılan incelemeler farklı bir tabloyu ortaya koydu.

Mahkemeden “Haklı Fesih” Kararı

Dosyayı değerlendiren mahkeme sözleşme maddelerinin büyük ölçüde tek taraflı hazırlandığını tespit etti. Bu durumun şirket lehine ağır hükümler içerdiği belirtilirken Caner Cindoruk’un sözleşmeyi feshetmesinin haklı olduğu sonucuna varıldı.

Kararın ardından davanın reddedilmesiyle birlikte ünlü oyuncu 14 yıl süren hukuk mücadelesinden galip çıktı. Böylece uzun zamandır devam eden belirsizlik de sona ermiş oldu.

Sektöre Dair Açıklamaları Yeniden Gündemde

Kararın ardından Caner Cindoruk’un daha önce yaptığı sektör açıklamaları da yeniden hatırlandı. Oyuncu zaman zaman gündeme gelen “sosyal medya takipçi sayısına göre rol dağıtımı” tartışmalarına sert çıkışıyla biliniyor. Cindoruk oyuncu seçimlerinde yalnızca dijital popülerliğin belirleyici olmasına karşı olduğunu dile getirmişti.

“İyi Oyuncu Seçilmeli” Vurgusu

Başarılı oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda yetenek vurgusunu öne çıkarmış ve sektördeki dengelere dikkat çekmişti. İzleyicinin kaliteli hikâyelere yöneldiğini belirten Cindoruk yapımcıların yalnızca sosyal medya verilerine göre karar vermesini eleştirmişti. “İyi oyuncu seçilmeli, takipçi sayısı değil” sözleriyle dikkat çeken ünlü isim bu yaklaşımın sektörün geleceği için risk taşıdığını ifade etmişti.

Davanın sona ermesiyle birlikte Caner Cindoruk’un yeni projeleri de merak konusu oldu. Oyuncunun ekranlara hangi yapımla döneceği şimdiden konuşulmaya başlarken hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor.