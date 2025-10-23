Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği, senaryosu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla yayınlandığı dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan ‘Siyah Kalp’, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2025 17:10

Produ Awards 2025’ten Çifte Ödül!

Latin Amerika’nın en prestijli televizyon ödülleri arasında yer alan Produ Awards 2025’te, ‘Siyah Kalp’, ‘Best Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (En İyi Yabancı Dizi)’ kategorisinde ödül kazandı.

Dizinin başrollerinden Aras Aydın ‘Best Actor in a Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu)’ dalında ödüle layık görüldü.

‘Siyah Kalp’in Uluslararası Başarısı Devam Ediyor

Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da yankı uyandıran TIMS&B yapımları, Türk televizyon dizilerinin küresel etkisini güçlendirmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 60 ülkeye satılan ve yayına girdiği tüm bölgelerde yüksek izlenme rakamlarına ulaşan; hikayesi, sinematik dili ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ‘Siyah Kalp’, Latin Amerika’da izleyici ve sektör profesyonellerinden tam not aldı. Aras Aydın, dizideki etkileyici performansıyla karakterine kattığı derinlik ve gerçekçilik sayesinde uluslararası jürinin dikkatini çekerek ödüle layık görüldü.

