Siyah Kalp ve Aras Aydın'a Produ Awards Ödülü

Produ Awards 2025’ten Çifte Ödül!

Latin Amerika’nın en prestijli televizyon ödülleri arasında yer alan Produ Awards 2025’te, ‘Siyah Kalp’, ‘Best Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (En İyi Yabancı Dizi)’ kategorisinde ödül kazandı.

Dizinin başrollerinden Aras Aydın ‘Best Actor in a Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu)’ dalında ödüle layık görüldü.

‘Siyah Kalp’in Uluslararası Başarısı Devam Ediyor

Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da yankı uyandıran TIMS&B yapımları, Türk televizyon dizilerinin küresel etkisini güçlendirmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 60 ülkeye satılan ve yayına girdiği tüm bölgelerde yüksek izlenme rakamlarına ulaşan; hikayesi, sinematik dili ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ‘Siyah Kalp’, Latin Amerika’da izleyici ve sektör profesyonellerinden tam not aldı. Aras Aydın, dizideki etkileyici performansıyla karakterine kattığı derinlik ve gerçekçilik sayesinde uluslararası jürinin dikkatini çekerek ödüle layık görüldü.