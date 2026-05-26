Kanye West İstanbul’da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor!

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West sahne adıyla “Ye”, 30 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konserle Türkiye müzik tarihinde şimdiden büyük bir etki yarattı. Organizasyon öncesi satışa çıkan biletlerin 100 bine ulaşması etkinliği ülke tarihinin en yüksek katılımlı konserlerinden biri haline getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek konser için hem tribün hem saha içi alanların özel olarak düzenleneceği dev prodüksiyonun ise uluslararası standartlarda hazırlandığı belirtildi.

İstanbul'da Dev Organizasyon

Konserin sadece müzikal bir etkinlik değil aynı zamanda büyük bir şehir organizasyonu olacağı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de etkinlik için ulaşım planlaması yaptığı metro seferlerinin gece boyunca devam etmesinin planlandığı öğrenildi.

Ayrıca konser sonrası oluşacak yoğunluğu azaltmak için yaklaşık 100 otobüsün farklı bölgelere ücretsiz servis yapacağı konuşuluyor. Yetkililer katılımcılara toplu taşıma kullanımını önererek yoğunluk uyarısında bulunuyor.

Sahneye Sürpriz İsimler Çıkabilir

Organizasyon ekibinden gelen açıklamalar ve kulis bilgileri gecenin yalnızca Kanye West performansıyla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın da sahneye çıkabileceği iddiası müzik dünyasında büyük heyecan yarattı. Söz konusu ihtimal gerçekleşirse İstanbul konseri sadece Türkiye değil dünya müzik gündeminde de geniş yer bulacak.

Festival Havasında Bir Gece

Organizasyon yetkilileri konseri klasik bir sahne performansının ötesine taşımayı hedefliyor. Gün boyu sürecek etkinlikler sürpriz konuklar ve özel sahne şovlarının yer alacağı büyük bir festival atmosferi hazırlanıyor.

Sahne tasarımından ışık gösterilerine kadar birçok detayın uluslararası ekipler tarafından kurgulandığı İstanbul’un bu konserle birlikte kültürel bir merkez olarak öne çıkarılmak istendiği ifade ediliyor.

İstanbul Tarihine Geçecek

Organizasyon temsilcileri konserin sadece müzik değil aynı zamanda şehir enerjisi ve kültürel buluşma açısından da önemli bir gece olacağını belirtiyor. Yapılan açıklamalarda “İstanbul’un bugüne kadar gördüğü en büyük müzik etkinliklerinden biri olacak” ifadeleri dikkat çekiyor.

100 bin kişilik katılımın beklendiği dev konser gerçekleştiği takdirde Türkiye’de müzik tarihinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçecek.