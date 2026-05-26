Simge Sağın Ve İlkay Şencan’dan Spor Salonunda Aşk Pozu

Şarkıcı Simge Sağın bir süredir birlikte olduğu DJ İlkay Şencan ile olan ilişkisini gözler önüne seren yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin spor salonunda birlikte antrenman yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Samimi ve doğal halleriyle dikkat çeken ikili takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Bodrum'dan Spor Salonuna Aşk

Mart ayından bu yana birlikte olan çift son dönemde Bodrum’da geçirdikleri tatil kareleriyle de gündeme gelmişti. Yoğun iş temposuna rağmen birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmeyen Simge Sağın ve İlkay Şencan bu kez spor salonunda görüntülendi.

Birlikte antrenman yapan ikili enerjik halleriyle dikkat çekerken uyumlu tavırları “birlikte iyi bir ikili” yorumlarını da beraberinde getirdi.

“Onun Karşıma Çıkması Mucize"

Simge Sağın daha önce yaptığı açıklamalarda ilişkisine dair duygularını açık yüreklilikle dile getirmişti. Ünlü şarkıcı sevgilisi için “Onun karşıma çıkması bir mucize, bana hediye gibi geldi” sözleriyle dikkat çekmişti.

Sağın mutluluğunu çok fazla göz önünde yaşamamaya özen gösterdiğini belirtirken “Nazara gelmek istemiyorum” ifadeleriyle de ilişkisini korumaya çalıştığını söylemişti.

Sporda Uyumlu İkili

Paylaşılan görüntülerde çiftin spor yaparken birbirlerine destek olduğu ve neşeli anlar yaşadığı görüldü. Fitness salonundaki doğal halleri takipçiler tarafından “samimi ve gerçek bir ilişki” şeklinde yorumlandı. Özellikle Simge Sağın’ın spor sonrası gülümseyen kareleri hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşklarıyla Gündemdeler

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Simge Sağın bu yeni ilişkiyle birlikte magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başladı. Çiftin ilerleyen günlerde birlikte yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan spor kareleri Simge Sağın ve İlkay Şencan çiftini bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.