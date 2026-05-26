Meryem Uzerli’nin Kızı Lara Görenleri Şaşırttı

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli kızı Lara Jemima ile yaptığı son paylaşım sayesinde yeniden gündemin merkezine yerleşti. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı karelerde küçük kızın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğrafların ardından çok sayıda kullanıcı “Sanki annesinin ikizi” ve “Güzelliğini annesinden almış” yorumlarında bulundu.

Annesine Çok Benzetildi

Uzerli’nin kızıyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da adeta yağmur gibi geldi. Takipçiler Lara Jemima’nın büyüdükçe annesine daha çok benzediğini ifade etti. Bazı kullanıcılar ise küçük kız için “Yeni bir yıldız geliyor” yorumunu yaparak ileride de dikkat çekecek bir isim olabileceğini dile getirdi.

Özel Hayatı Gündemden Düşmüyor

Almanya doğumlu olan ve “Muhteşem Yüzyıl” ile büyük bir çıkış yakalayan Meryem Uzerli son yıllarda özel hayatı ve anneliğiyle de sık sık gündeme geliyor. İki kız annesi olan oyuncu hayatının büyük bölümünü Berlin’de sürdürüyor.

Uzerli geçmişte yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kariyerine farklı projelerle devam etmiş aynı zamanda iş dünyasında da adımlar atmıştı.

Lara Jemima Kime Benziyor?

2014 yılında dünyaya gelen Lara Jemima zaman zaman annesiyle birlikte kamera karşısına geçiyor. Ancak son paylaşımlar küçük kızın büyümüş haliyle ilk kez bu kadar dikkat çekmesine neden oldu. Gözlerindeki ifade ve yüz hatlarının annesiyle benzerliği sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu detaylardan biri oldu.

Hayranlardan Övgü Yağdı

Uzerli’nin paylaşımına gelen yorumlarda anne-kızın doğal güzelliği ön plana çıkarıldı. Takipçiler ikili için “doğallığın en güzel hali” ifadelerini kullandı. Meryem Uzerli ise kızıyla olan bağını sık sık paylaşımlarında hissettirirken anne-kızın birlikte geçirdiği anlar hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.