Ekranların Unutulmaz İsmi Çitos Efe Değişimiyle Dikkat Çekti

2016 yılında yayınlanan “Çocuktan Al Haberi” programında “Çitos Efe” lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit yıllar sonra yeniden sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Küçük yaşta ekranlara çıkarak sempatik tavırları kendine has konuşma tarzı ve yemeklere olan ilgisiyle hafızalara kazınan Koçyiğit o dönem geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı.

Tekrar Gündem Oldu

Yıllar içinde ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam etti. Son dönemde ortaya çıkan yeni görüntüleri ise takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan son kareler onun değişimini yeniden tartışma konusu haline getirdi. Birçok kullanıcı çocukluk dönemindeki halini hatırlatarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Geçmişte Ailesi ve Yayın Süreci Konuşulmuştu

Program döneminde Efe Koçyiğit’in ekranda yer alması ve popülerliği zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirmişti. O dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocukların televizyon ekranlarında yer almasıyla ilgili bazı uyarılarda bulunduğu da gündeme gelmişti. Özellikle çocukların ekran kullanımı ve ekonomik süreçler konusunda ailelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Dizi Projesiyle Ekrana Dönmüştü

Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Koçyiğit ilerleyen yıllarda yeniden bir dizi projesinde yer alarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı. “Rüya Gibi” adlı yapımda rol alan genç isim bu dönüşüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ekran serüveni bu projeyle sınırlı kalmış daha sonra televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Son Hali Gündem Oldu

Efe Koçyiğit’in son görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Değişimi gören kullanıcılar farklı yorumlarda bulundu. Bazı takipçiler geçmişteki sevimli halini hatırlarken bazıları ise sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirten yorumlar yaptı.

“Çitos Efe” lakabıyla hafızalara kazınan isim, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme gelirken değişimi sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.