“Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu

Süleyman Dilmen, “Sınıfta Deney Var” kitabıyla Kocaali’de 320 öğrenciyle buluştu. Kitap, deney ve ilham dolu etkinlik ilgi gördü!

“Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 31-05-2025 17:54

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Kaymakam Haluk Koç öncülüğünde hayata geçirilen “Okudukça” projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Proje çerçevesinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine okutulan “Sınıfta Deney Var” kitabının yazarı Süleyman Dilmen, gazeteci Onur Aktaş’ın davetiyle öğrencilerle buluştu.

Süleyman Dilmen’den Öğrencilere İlham Verici Söyleşi

Etkinlikte, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayan Süleyman Dilmen, “Yazar olmaya nasıl karar verdiniz?”, “Kitaptaki karakterleri seçerken kimlerden etkilendiniz?”, “En sevdiğiniz deney hangisi?”, “Sınıfta Deney Var kitabının devamı gelecek mi?”, "Size neden hekim yazar diyorlar?" gibi sorulara içtenlikle cevap verdi. Ardından, öğrencilerin kitaplarını imzalayarak onlarla tek tek sohbet etti.

Kocaali Milli Eğitim Müdürü'nden Yazar Dilmen’e Plaket

Etkinliğin sonunda Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, yazar Süleyman Dilmen’e katkılarından ötürü bir plaket takdim etti. Beşevler İlkokulu Müdürü Yener Aydın ise öğrencileri adına çiçek sundu. Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kaymakam Haluk Koç’a Ziyaret

Program sonrası, yazar Süleyman Dilmen, gazeteci Onur Aktaş, Tolga Koçak ve Yener Aydın, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç’u makamında ziyaret ederek etkinlik hakkında bilgi sundu. Dilmen, Kaymakam Haluk Koç'a imzalı kitaplarını takdim etti. Kaymakam Koç ise projeye verdikleri destekten dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilere ilham verdi hem de kitap okuma alışkanlığının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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