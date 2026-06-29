Kahkahalar Gündoğan Sahillerinde Çınladı! Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Bodrum'dа!

Ekranların tescilli güzeli, başarılı oyuncu Hatice Şendil'le yapımcı eşi Burak Sağyaşar yoğun geçen ekran sezonunun yorgunluğunu atmak üzere soluğu yine Bodrum'da aldı. Her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil rotalarını değiştirmeyen magazin dünyasının örnek çifti, Bodrum Gündoğan'da objektiflere takıldı. Deniz ve güneşin tadını sakin bir koyda çıkarmak isteyen ikili bu kez gözlerden uzak ve huzurlu bir tatil yapmayı tercih etti.

Deniz Yerine İskelede Koyu Sohbet

Gündoğan'daki lüks bir plajda görüntülenen Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar gün boyu serin sulara atlamak yerine iskelede vakit geçirmeyi seçti. Tatilde yakın arkadaş grubuyla bir araya gelen ünlü çift iskeleye kurulan konforlu localarda dostlarıyla hasret giderdi.

Desenli Bikinisini Kahkahaları Süsledi

Plaj tarzıyla her zaman tam not alan Hatice Şendil bu kez geometrik desenli şık bir bikini tercih etti. Fit vücudu ve çabasız güzelliğiyle iskelenin en dikkat çeken ismi olan güzel oyuncu bir süre şezlongunda güneşlendikten sonra sıcaktan korunmak için gölge alana geçti.

Dostlarıyla yaptıkları koyu sohbet esnasında neşeli halleriyle dikkat çeken Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın iskeleyi çınlatan kahkahaları magazin muhabirlerinin kameralarına yansıdı. Mutlu evliliklerini bir kez daha gözler önüne seren ikilinin Bodrum tatillerine bir süre daha arkadaş gruplarıyla birlikte devam edeceği öğrenildi.