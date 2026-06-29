Kahkahalar Gündoğan Sahillerinde Çınladı! Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Bodrum'dа!

Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, Bodrum Gündoğan'da arkadaşlarıyla iskelede sohbet edip kahkahalar atarken görüntülendi.

Kahkahalar Gündoğan Sahillerinde Çınladı! Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Bodrum'dа!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 09:51

Ekranların tescilli güzeli, başarılı oyuncu Hatice Şendil'le yapımcı eşi Burak Sağyaşar yoğun geçen ekran sezonunun yorgunluğunu atmak üzere soluğu yine Bodrum'da aldı. Her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil rotalarını değiştirmeyen magazin dünyasının örnek çifti, Bodrum Gündoğan'da objektiflere takıldı. Deniz ve güneşin tadını sakin bir koyda çıkarmak isteyen ikili bu kez gözlerden uzak ve huzurlu bir tatil yapmayı tercih etti.

Deniz Yerine İskelede Koyu Sohbet

Gündoğan'daki lüks bir plajda görüntülenen Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar gün boyu serin sulara atlamak yerine iskelede vakit geçirmeyi seçti. Tatilde yakın arkadaş grubuyla bir araya gelen ünlü çift iskeleye kurulan konforlu localarda dostlarıyla hasret giderdi.

Desenli Bikinisini Kahkahaları Süsledi

Plaj tarzıyla her zaman tam not alan Hatice Şendil bu kez geometrik desenli şık bir bikini tercih etti. Fit vücudu ve çabasız güzelliğiyle iskelenin en dikkat çeken ismi olan güzel oyuncu bir süre şezlongunda güneşlendikten sonra sıcaktan korunmak için gölge alana geçti.

Dostlarıyla yaptıkları koyu sohbet esnasında neşeli halleriyle dikkat çeken Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın iskeleyi çınlatan kahkahaları magazin muhabirlerinin kameralarına yansıdı. Mutlu evliliklerini bir kez daha gözler önüne seren ikilinin Bodrum tatillerine bir süre daha arkadaş gruplarıyla birlikte devam edeceği öğrenildi.

Benzer Haberler
Beşiktaş'ta İzdiham! BLOK3 La Catedralle İstanbul'u Yerinden Oynattı! Beşiktaş'ta İzdiham! BLOK3 La Catedralle İstanbul'u Yerinden Oynattı!
Yılın Transferi Nikah Masasına! Ahmed Kutucu ve Asena Atalay Londra'da Evlendі! Yılın Transferi Nikah Masasına! Ahmed Kutucu ve Asena Atalay Londra'da Evlendі!
Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
Son Noktayı Koydu! Hazal Türesan'dan Erkan Kolçak Köstendil İtirafı! Son Noktayı Koydu! Hazal Türesan'dan Erkan Kolçak Köstendil İtirafı!
Seda Bakan'dan Şoke Aile Dizilimi İtirafı: Seda Bakan'dan Şoke Aile Dizilimi İtirafı: "Baban Rahatlayacak Dediler Yaptırdık!"
Fatih Altaylı'dan Olay Yaratacak Tuba Büyüküstün İtirafı Fatih Altaylı'dan Olay Yaratacak Tuba Büyüküstün İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."