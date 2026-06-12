Sinem Ünsal Ve Berk Cankat'ın Uzak Doğu Kaçamağı!

Kanal D'nin ekranları kasıp kavuran iddialı yapımı Uzak Şehir'de canlandırdığı karakterle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Sinem Ünsal sezon yorgunluğunu atmak için sevgilisiyle birlikte soluğu yurt dışından aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftin gizli tutmaya çalıştığı tatil rotası dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran oyuncu Sinem Ünsal sezon finalinin ardından sevgilisi Berk Cankat'la birlikte tatile gitti. Ünlü çiftin Instagram paylaşımları sonrası nereye gittikleri ortaya çıktı.

Aşk Tatilinde Rota: Tokyo!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Ünsal ve Berk Cankat tatil için alışılmışın dışına çıkarak Uzak Doğu'yu tercih etti. 32 yaşındaki güzel oyuncu takipçilerinden yoğun ilgi gören sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ünsal dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Berk Cankat'la birlikte yurt dışına tatile gitti. Ünlü çiftin Instagram paylaşımları sonrası Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gittikleri öğrenildi.

Alya Albora Sezonu Zirvede Kapattı

Başarılı performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan Ünsal yeni sezon öncesi enerji depoluyor. Kanal D ekranlarında büyük ilgi gören dizi Uzak Şehir'de Alya Albora karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu Sinem Ünsal kariyeri ve paylaşımları magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünsal'ın tatilden paylaştığı karelere kısa sürede yorum ve beğeni geldi. Tokyo'nun mistik ve modern sokaklarından paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.