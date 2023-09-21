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Sinem Kobal'ın su altı pozlarına yorum yağdı! 'İki çocuk annesi ve fiziği muhteşem'

Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliğe sahip ve iki kızları bulunuyor. Kobal, sosyal medya hesabından su altında çekilen pozlarını paylaştı ve bu gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sinem Kobal'ın su altı pozlarına yorum yağdı! 'İki çocuk annesi ve fiziği muhteşem'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2023 11:55

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, 2020 yılında kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına almış ve iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kobal, kızlarının doğumundan bu yana ekranlardan uzak kalmış ancak tekrar işe dönme planları yaptığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından su altında çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

36 yaşındaki ünlü isim, suyun altında poz verdiği anları deniz anası emojisi ile yayınladı ve bu gönderi kısa sürede 27 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri, güzel oyuncuya çeşitli yorumlar yaparak destek verdiler. "Selena olduğu için suyun altında nefes alabiliyor kendisi... Güzel bir çocukluk geçirdik sayenizde", "Deniz kızı", "İki çocuk annesi ve fiziği muhteşem" ve "Yazı bitiremeyenler" gibi yorumlar gönderildi.

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