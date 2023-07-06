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Sinem Kobal'dan yeni pozlar

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Sinem Kobal'dan yeni pozlar
Yayın Tarihi : 2023-07-06 14:19

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve iki kızı olan Kobal, hayranlarıyla güzel anlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kobal'ın paylaştığı yeni fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Renkli bir elbiseyle çekilen kareleri "Yaz" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, dakikalar içinde 12 binden fazla beğeni aldı.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020 yılında kızları Lalin'i, ardından 2022 yılında da Leyla'yı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarının doğumundan bu yana ekranlardan uzak kalan Kobal, tekrar işine dönmek için fırsatları değerlendirdiğini açıklamıştı.

Sinem Kobal'ın 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı, paylaştığı içeriklerle sürekli olarak ilgi odağı oluyor. Hayranları, ünlü oyuncunun güzellik, tarz ve mutluluk dolu anlarına tanıklık etmekten büyük keyif alıyor.

Kobal'ın yeni projeleri ve geri dönüşü hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da, hayranları ve takipçileri onun tekrar ekranlarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Oyunculuğuyla ve doğal güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Sinem Kobal, kariyerine yeni bir soluk getirecek projelerle tekrar seyirci karşısına çıktığında heyecanla karşılanacak.

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