Sinem Kobal'dan yeni pozlar!

Sinem Kobal, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte çektirdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderisinde eşiyle birlikte çekilen bir kareye de yer veren Kobal, bu paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

35 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 33 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri, güzel oyuncunun paylaşımına çeşitli yorumlar eleştirdi. Bazı takipçiler, "Yorumlarda aylarca 'Kenan'ı paylaş' diye ağladıktan sonra karşılaştığım Kenan fotoğrafı" şeklinde esprili yorumlar yaparken, diğerleri ise "Keşke Leyla ve Lalin'i de görsek" ve "Paylaşa paylaşa adamın sırtını paylaştı" gibi eleştiril yorumlarda bulundı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir birlikte olup mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Çiftin evliliği iki kız çocuklarıyla taçlandı. Ancak Sinem Kobal'ın bu paylaşımında çocuklarının yer almaması, takipçilerin dikkatini çekti.