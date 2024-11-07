Sinem Kobal'dan estetik iddialarına yanıt

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan 2 kız çocuğu annesi güzel oyuncu Sinem Kobal yeni bir projeyle ekranlara geri döneceğini açıklamıştı.

Dadı ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ekranları çok özlediğini dile getirdi. Kobal, "Her şey yolunda bir dijital projemiz vardı. O yayına girdi. Az kaldı bir ay sonra filmimiz yayına girecek. Bu ara görüşeceğiz zaten." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hep desteklediğini söyleyen Sinem Kobal, "Kenan beni tabii ki destekledi. Ben ekranı çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişiz gibi her şey devam etti." açıklamasında bulundu.

Estetik iddialarına da yanıt veren Kobal, "Dergi kapağı için topladık." ifadelerini kullandı. (Milliyet.com.tr)