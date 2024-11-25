Sinem Kobal ve Alp Navruz’dan “Her Şeyin Başı Merkür” sürprizi!

Astroloji Temalı Sıra Dışı Hikaye

Film, gazetecilik kariyerini bırakarak astroloji yazarlığına adım atan Elif’in hikayesini konu alıyor. Sinem Kobal, bu karakteri canlandırmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, “Senaryosunu okuduğumda çok etkilendim. Çekimler çok eğlenceliydi. Sadece tavla oynarken kaybettiğim sahneler biraz hırs yaptırdı ama onun dışında her şey mükemmeldi,” dedi.

Partneri Alp Navruz ise setteki uyumdan bahsederek, “Sinem, hem muhteşem bir oyuncu hem de harika bir insan. Bu projede onunla çalışmak benim için büyük bir şans,” ifadelerini kullandı.

Astroloji ve Hayata Bakış

Film, astrolojinin hayatımızdaki etkilerini mizahi bir dille ele alırken, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Sinem Kobal, burçlara olan ilgisinden bahsederek, “Gökyüzü bize bir şeyler anlatıyor. Bu evrende yalnız değiliz,” dedi.

Toplumsal Mesajlar ve Yeni Yıl Dilekleri

2024’ten beklentilerini paylaşan oyuncular, toplumsal sorunlara duyarlılıklarını da dile getirdi. İkili, “Kadın cinayetlerinin olmadığı, sokak hayvanlarının zulüm görmediği, daha insancıl bir dünyada yaşayalım,” diyerek umut dolu mesajlar verdi.

Sky Film yapımcılığında hazırlanan Her Şeyin Başı Merkür, 13 Aralık 2024’te sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin güçlü kadrosu ve sıra dışı hikayesi şimdiden merak uyandırıyor.