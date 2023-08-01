Simge'nin yeni şarkısı: Ruhum Esirin



Simge, yakın arkadaşı, ünlü aranjör ve prodüktör Çağrı Telkıvıran’ın albümünde Telkıvıran ile seslendirdiği düet şarkı “Ruhum Esirin” ile yine fırtına gibi esiyor. Bu düetin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ile Oğuzhan Koç imzasını taşıyor. Düzenlemeyi ise Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de Hypers Presents’ten Mali Ergin çekti.





OĞUZHAN KOÇ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR



Oğuzhan Koç bu yıl çıkardığı şarkılarla hayran kitlesini daha da büyüttü. Koç sadece kendi seslendirdiği şarkıları değil, söz ve müziği kendisine ait parçaları da sanatçı arkadaşları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç’un Çağrı Telkıvıran ile yazdığı ve Simge’nin seslendirdiği “Ruhum Esirin” kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

