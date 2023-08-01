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Simge'nin yeni şarkısı: Ruhum Esirin

Müzik eleştirmenlerinin Türk Popunun yeni dört büyüklerinden biri olarak ilan ettiği Simge hız kesmiyor. Layık görüldüğü noktanın hakkını vermeye devam ediyor! “Aşkın Olayım”ın rüzgarını arkasına alarak “Harcandıkça” ve “Çapkınca” adlı iki hit daha çıkaran Simge milyonların kalbinde yer edecek yeni bir şarkıyla karşımızda. 

Simge'nin yeni şarkısı: Ruhum Esirin
Yayın Tarihi : 2023-08-01 10:36

 
Simge, yakın arkadaşı, ünlü aranjör ve prodüktör Çağrı Telkıvıran’ın albümünde Telkıvıran ile seslendirdiği düet şarkı “Ruhum Esirin” ile yine fırtına gibi esiyor. Bu düetin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ile Oğuzhan Koç imzasını taşıyor. Düzenlemeyi ise Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de Hypers Presents’ten Mali Ergin çekti.


 
OĞUZHAN KOÇ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR
 
Oğuzhan Koç bu yıl çıkardığı şarkılarla hayran kitlesini daha da büyüttü. Koç sadece kendi seslendirdiği şarkıları değil, söz ve müziği kendisine ait parçaları da sanatçı arkadaşları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç’un Çağrı Telkıvıran ile yazdığı ve Simge’nin seslendirdiği “Ruhum Esirin” kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı. 
 

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