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Simge'nin sahnesindeki o anlar olay oldu: "Beni yedi küçük Icardi"

Simge, sahneye davet ettiği küçük hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı: “Buradaki en şanslı erkek sensin, küçük Icardi.”

Simge'nin sahnesindeki o anlar olay oldu:
Yayın Tarihi : 2023-07-13 12:12

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı ve Galatasaray'ın geçen sezon en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi ile şampiyonluk kutlamasında şarkı söylemişti. Şarkısı, Galatasaray'ın maçlarında goller atıldığında çalınmasıyla da gündemden düşmemişti. Son olarak, Simge'nin sahnesine çıkan bir küçük hayran olay yarattı.

Simge Sağın'ın sahne tarzı, sosyal medya paylaşımları ve popüler şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunmakta. Şarkıcının performansları, enerjisi ve samimi tavırlarıyla seyircileri etkilemekte. Simge, sahneye bir hayranını çıkararak büyük bir sürpriz yaptı.

Küçük Noyan Simge'ye sarılarak şarkıcıyı öpmeye doyamadı. Şarkıcı Simge ise küçük hayranına "Sadece öpmedi, beni yedi. Buradaki en şanslı erkek sensin bence Küçük Icardi" dedi. 

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