Simge ve Schiller'den konser sürprizi

SCHILLER TÜRKİYE’YE GELİYOR!

Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Schiller’in Türkiye’de vereceği ilk konserde, kendilerine Simge eşlik edecek.

Organizasyonunu Art Symphony’nin üstlendiği konser, 13 Nisan’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Grubun kurucusu Christopher von Deylen ve Simge,konser öncesi hazırlıklar için İstanbul’da bir araya geldi.

Dev konser ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

CHRISTOPHER: ‘SİMGE’Yİ DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR’

Simge’nin sesine ve şarkılarına hayran olduğunu söyleyen Christopher, kendisiyle tanışmasını anlattı. Konser için gittiği Tahran’da araçta şoförün ‘Yankı’ şarkısını açtığını ve o anda tüylerinin diken diken olduğunu belirten sanatçı ‘Duyduğum sesi şoföre sordum ve Simge olduğunu öğrendim. İran’da da kendisini çok seviyorlar. Ben de şarkılarını çok seviyorum. Organizatörlere buradaki konserimde Simge ile sahne almak istediğimi söyledim. Onunla aynı sahneyi paylaşacağımız için çok mutluyum’ dedi.



SİMGE ‘SCHILLER’İN ALBÜMÜNDE ŞARKI SÖYLEYECEĞİM’

Schiller grubunu yıllardır dinlediğini ve çok sevdiğini söyleyen Simge ise Christopher’ın İran’da yaşadığı anın kendisini çok duygulandırdığını ve ağladığını belirtti. Sanatçı, ileride Schiller’in albümlerinde şarkı söyleyeceğini ve Almanya’da da birlikte konser yapabileceklerini açıkladı.

CHRISTOPHER: TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM, İSTANBUL, EŞSİZ BİR GÜZELLİKTE

Toplantının sonunda Türkiye’ye olan sevgisini anlatan Alman sanatçı, İstanbul’a ise hayran olduğunu ve Almanya’da herkese Türkiye’ye gitmeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Sanatçı, önümüzdeki günlerde biletleri satışa çıkacak olan konserde İstanbul’a özel şovlar hazırladıklarının ve müzikseverlere görsel bir şölen yaşatacaklarının altını çizdi.