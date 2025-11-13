Simge Sağın'dan Ezber Bozan Aşk Tanımı: "Görselliğime Tapacak Birine İhtiyacım Yok"

Şarkıcı Simge Sağın, aradığı aşkı tarif etti: "Yakışıklılıktan ziyade kalıcı sevgi arıyorum. Beni Simge’yim diye sevmeyecek, içimi tanıyıp aşık olacak adamı istiyorum."

Yayın Tarihi : 13-11-2025 10:12

Ünlü sanatçı Simge Sağın, aradığı aşkın tarifini verdi. Sağın, "Yalnızlığınızın sebebi nedir?" sorusuna samimi bir cevap verdi. Şarkıcı, görsellikten uzak, kalıcı bir sevginin peşinde olduğunu söyledi.

"Yakışıklılıktan Ziyade Kalıcı Sevgi Arıyorum"

Simge Sağın, yalnızlığının nedenini açıkladı. Sağın, "Aynı frekansı tutturabileceğim biri çıkmadı karşıma" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, aradığı kişinin yakışıklılıktan çok kalıcı sevgi verecek biri olduğunu belirtti.

"Görselliğime Tapacak Birine İhtiyacım Yok"

Şarkıcı, gerçek aşkın peşinde olduğunu söyledi. Sağın, "Beni Simge’yim diye sevmeyecek birini arıyorum" dedi. Görselliğe önem vermediğini belirten Simge Sağın, "Gerçekten içimi tanıyıp, ona aşık olacak adamı hayatımda istiyorum. Yoksa benim görselliğime tapacak birine ihtiyacım yok" sözlerini kullandı. Sağın, "Kalitesiz bir şey yaşamaktansa, yalnız kalmayı tercih ediyorum" diyerek kararlılığını gösterdi.

