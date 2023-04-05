Simge Sağın: Yeni şarkılarımla yerden yere vuracağım!
Simge Sağın, yakında çıkaracağı yeni albümde dinleyenlerini adeta yerden yere vuracağını söyledi. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2023 12:03
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Sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, yapımcılığını Noah Entertaintment’ın, genel koordinatörlüğünü ise Suat Yanç’ın üstlendiği, Dream Türk’ün sevilen müzik ve magazin programı 50 Fifty'ye konuk olan Simge Sağın çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni albüm hazırlığında olan şarkıcı, yeni şarkılarıyla dinleyicilerini yerden yere vuracağını söylerek iddiasını ortaya koydu.
Simge Sağın'ın 'Aşkım Olayım' isimli şarkısı geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre Spotify'da en çok dinlenen şarkı olmuştu.